Esplode una lite furibonda tra Fiordaliso e Claudio Roma. Questo pomeriggio, il Grande Fratello ha sottoposto gli inquilini della Casa alla “Prova di sincerità”, nella quale i concorrenti dovevano individuare, tra le altre cose, il più “narcisista” e il più "ipocrita".

A “stravincere” la votazione è stato proprio Claudio Roma, che poi ha avuto un durissimo confronto con la cantante. “Hai dato una spiegazione sul perché hai votato Grecia, cercando di uscire sempre buono. Questo è il tuo difetto, tu non dici una cosa, e poi dici ‘io il sasso perché l’acqua ti sembrava un po’ torbida e volevo vedere se era chiara’. Ecco perché ti ho dato dell’ipocrita”, le parole di Fiordaliso. “Io non mi fido di Grecia – ha replicato Claudio -. lo sto dicendo adesso. Io sono un buono, però non mi fido di nessuno, ma non ti vengo a dire che sei ipocrita”.

La discussione è proseguita, e Fiordaliso ha aggiunto: “Il mio non è un tradimento nei tuoi confronti, il mio è un modo per dirti che tu dici una roba e devi continuare a dirla…”. A quel punto, Claudio Roma si è lasciato andare ad un’affermazione poco felice: “Io ti ho nominato perché tu non hai bisogno di niente, puoi andartene anche a casa! Qui tutti hanno bisogno di un sogno, tu no”. “Ma chi te l’ha detto che non ho un sogno? – ha replicato la cantante -. Chi te lo ha detto che io ho un sogno minore del tuo?”. “Perché hai il doppio dei miei anni?”, ha esclamato Claudio. “Ma come ti permetti? Allora ho fatto bene a nominarti!”.