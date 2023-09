Giaele De Donà è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di un anno dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, l’influencer ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000, nella quale, tra l’altro, ha replicato alle dichiarazioni di Alfonso Signorini, che a Verissimo ha di fatto scaricato gli ex vipponi.

Giaele De Donà replica ad Alfonso Signorini

A detta di Giaele, anche il montaggio dei contenuti ha avuto un ruolo chiave nella trasmissione del messaggio sbagliato: “Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati, e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali si parlare per ore solo di litigi e scontro, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico”.

Tuttavia, la De Donà ha definito il Gf Vip una delle esperienze più belle mai fatte: “Mi manca tantissimo. E’ stata una delle esperienze più incredibili della mia vita, ho fatto viaggi, ho visto cose meravigliose, ma quei momenti resteranno indelebili dentro di me. Quando ero nella Casa volevo andare via, adesso che la rivedo ci tornerei subito. Questa edizione è molto diversa dalla nostra. I concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori”.

Il rapporto tra Giaele De Donà e il marito

Tra lei e il marito Bradford Beck tutto procede a gonfie vele, a differenza di quanto sostiene qualcuno sui social: “E’ una grande sciocchezza. Sul web ne dicono di ogni. Per esempio mi attaccano perché vedo poco mio marito e per questo sostengono che non lo amo come dovrei. E’ assurdo. Dopo il GF Vip, non è stato facile perché abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo, però adesso le cose vanno alla grande e l’intesa è tornata quella di prima. Brad sta venendo molto spesso in Italia, ha un progetto importantissimo da seguire qui. Per il momento io vivo a Milano per lavoro, mentre lui vive negli Stati Uniti. La nostra idea, però, è di tornare a vivere a Losa Angeles tra due anni”.