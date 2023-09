Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati ospiti di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

Dopo aver replicato alle parole di Alfonso Signorini, che a Verissimo ha di fatto scaricato i vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip, parlato della loro storia d’amore, rivelato alcuni retroscena sulla lite in Sardegna tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il videomaker romano e l’influencer si sono espressi anche in merito alla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Ma non solo. Nella lunghissima intervista, l’ex naufrago e la sorella di Clizia, hanno rivelato cosa pensano della “non coppia” formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Micol e Tavassi sulla "non coppia" Luca Onestini - Ivana Mrazova

“Loro sono una grande incognita, chi lo sa – ha detto Micol -. La loro storia è stata molto carina e delicata perché non è nata proprio dentro la Casa. All’inizio c’era stata tutta la fase del corteggiamento, ma solo dopo c’è stato l’appuntamento e poi è scoppiato l’amore”. Edoardo ha aggiunto: “Noi sappiamo tante cose ma non ti diremo una mazza! Noi eravamo veramente quelli che speravano di più in assoluto in loro. Grandi fan della coppia, come loro nessuno. Due fighi pazzeschi, tutte e due simpatici, però non so dirti. Non stanno insieme adesso mi sa, non lo sappiamo. Però secondo me si vedono. Fanno gli eventi insieme”.