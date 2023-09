Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati ospiti di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

Dopo aver replicato alle parole di Alfonso Signorini, che a Verissimo ha di fatto scaricato i vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip, parlato della loro storia d’amore e rivelato alcuni retroscena sulla lite in Sardegna tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il videomaker romano e l’influencer si sono espressi in merito alla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Tavassi e Micol sulla rottura tra Antonella e Edoardo

“Anche i Donnalisi sono stati tanto amati, e anche oggi si spera in un ritorno, un po’ come Albano e Romina – ha detto Micol -. Io ad oggi sinceramente non lo so, perché non avendo più avuto contatti non ne ho idea”. A farle eco anche il fidanzato: “Uno spera sempre nella felicità, e non è per essere buonista, ma se sono insieme o separati l’importante è che siano felici. Se sono felici insieme cosa gli auguri?”.

Poi, Turchese Baracchi ha chiesto: “Andreste mai oggi ad una cena con Antonella a distanza di mesi?”. Sorprendente la risposta degli Incorvassi: “Posso dirti? Io, Micol, sì ci andrei”. E Tavassi ha aggiunto: “Io ho un’analisi. Se prendo ogni persona, piccoli numeri di persone e le metti a convivere con qualcuno, ti scanni per forza. Io avevo la mia comitiva di 23 persone, ci ho vissuto per vent’anni così in comitiva, poi abbiamo fatto una settimana in Sardegna e lo volevano nominare noi dentro la Casa in Sardegna perché non lo reggevamo. Quindi, visti fuori ci vogliamo tutti bene”.