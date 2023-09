Dopo lo psicodramma che si è verificato durante la puntata del Gran Hermano Vip dello scorso lunedì, Daniele Dal Moro è tornato sui social con una serie di stories nelle quali attacca la produzione del reality show spagnolo, e se la prende anche con Oriana Marzoli, “colpevole” di non aver abbandonato la Casa.

Daniele Dal Moro si sfoga: "E' una follia"

“Per me tutto quello che sta succedendo è una follia, anche che la mia ragazza sia ancora lì dentro. Ci tenevo solo a dire questo”, ha scritto l’ex concorrente della settima edizione Grande Fratello Vip. Il riferimento, ovviamente, è a ciò che è accaduto durante la puntata del GH Vip, quando Daniele è entrato nella Casa per fare una sorpresa ad Oriana, ma quest’ultima ha deciso di non incontrarlo per non far calare il montepremi di 12 mila euro.

Il bel veneto ha letteralmente sbroccato e, secondo il racconto di Alex Caniggia, uno degli inquilini della Casa, avrebbe preso a calci la porta e minacciato di chiamare la polizia: “Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’. Sì sono molto passionali entrambi”.

Poi il colpo di scena: durante il programma Vamos a Ver, il conduttore ha svelato che Daniele e Oriana si sono incontrati nella notte sotto la supervisione della produzione.