Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati ospiti di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

Dopo aver replicato alle parole di Alfonso Signorini, che a Verissimo ha di fatto scaricato i vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip, parlato della loro storia d’amore, rivelato alcuni retroscena sulla lite in Sardegna tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il videomaker romano e l’influencer si sono espressi anche in merito alla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Ma non solo. Nella lunghissima intervista, l’ex naufrago e la sorella di Clizia, hanno rivelato cosa pensano della “non coppia” formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova, e si sono lasciati andare ad alcune considerazioni su Edoardo Donnamaria.

Micol e Tavassi sul rapporto con Donnamaria

“Io tutte le sue canzoni le avevo sentite, già le conoscevo – ha detto Micol -. Sono molto contenta per lui, è tornato pure a Forum. Sono molto contenta”.

Edoardo ha aggiunto: “Io ce l’ho anche in playlist su Spotify. La mia preferita è quella che ha dedicato ad Antonella, però mi piace molto anche ‘Che palle’. Ci ha accompagnato dentro il percorso al GF. Tra me e Edoardo c’è sempre stato il sereno, ragazzi dovete capire che il GF non c’è più, è finito e se io voglio rivedermi con Edoardo mi ci rivedo, e se voi mi scrivete tipo ‘Mi hai deluso!’, non me ne frega una mazza e quindi è così. Se io voglio bene ad una persona non è che perché il fan mi dice ce l’ho deluso, allora io devo plasmare la mia vita in base a quello che vorrebbero. Quindi, tutte le persone alle quali vogliamo bene, noi continueremo a frequentarle”.