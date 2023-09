Nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria bufera sui social nei confronti di Edoardo Donnamaria. Lo speaker radiofonico, infatti, ha messo un like ad un articolo del Corriere della Sera che in sostanza scredita un noto brand di moda.

“Lavoratori schiavi, tessuti tossici e inquinamento”, si legge nel titolo del noto quotidiano. Secondo gli utenti, la mossa di Edoardo è tutt’altro che casuale. Infatti, questa mattina la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, ha presentato la sua capsule proprio in collaborazione con il marchio di cui si parla nell’articolo.

Bufera su Edoardo Donnamaria

Inutile sottolineare che l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha scatenato l’ira delle fan dell’influencer campana, che gli hanno rivolto considerazioni tutt’altro che benevole. Donnamaria ha provato in qualche modo a giustificare la scelta di mettere quel like: “Forse l’ho messo perché qualcuno ne venga a conoscenza e si informi ed eviti figuracce perché ci tengo? Ma no, guardate sempre il marcio”. La giustificazione di Edoardo non ha però convinto gli utenti, i quali ritengono che il suo gesto avesse l’obiettivo di screditare il lavoro di Antonella.

Di recente, il volto di Forum aveva fatto infuriare i cosiddetti Donnalisi (fan dell’ormai ex coppia) per aver messo un like ad una fancam di “quelli del van”, composto, tra gli altri, da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia, tutti acerrimi “nemici” della sua ex fidanzata.