Durante una nuova puntata di Casa Chi, Sophie Codegoni ha svelato quali secondo lei potrebbero essere i nuovi Basciagoni di questa edizione del Grande Fratello.

“Parlando di gossip a livello di coppie, io sto vedendo un po’ di ship tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi, a me loro piacciono moltissimo”. Ospite della puntata anche Alessandro Basciano, che ha ammesso: “Non l’ho visto il Grande Fratello, quindi non saprei… La prima puntata l’abbiamo vista insieme e Sophie, e abbiamo visto tutti i concorrenti entrare, poi non ero in Italia. Se conosco qualcuno del cast? Conosco di vista Samira Lui. Anche Ciro Petrone, che spesso ci scriviamo. Lui è un personaggio che mi piace molto, sicuramente ha tanto da dare e da raccontare”.

“Rosy Chin la conosco di nome, ma non l’ho mai incontrata, non sono mai andata a mangiare nel suo ristorante”, ha detto Sophie. E su Massimiliano Varrese: “L’hanno shippato con Letizia Petris. Tra l’altro lei la conosco era una delle mie migliori amiche quando eravamo piccole, siamo cresciute entrambe a Riccione. Me la ricordo, era molto umile e simpatica, poi l’ho persa di vista, quindi non lo so ad oggi”.