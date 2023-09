Dopo le schermaglie di ieri sera, oggi pomeriggio c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi.

L’attrice, durante la puntata del Grande Fratello di ieri sera, aveva definito il collega un bluff: “Perché dico che lui è un bluff? Lo dico perché non credo a questa sua ricerca di spiritualità e di condivisione. In realtà non ci credo e lo trovo una persona molto individualista. Secondo me lui è molto concentrato su sé stesso”.

Terminato il blocco, durante la pubblicità Massimiliano si è sfogato con gli amici: “Meno male che so mantenere il controllo, perché fuori da qua… Sto affogando, non sai quanto sto respirando per mantenermi calmo. Infatti ho mantenuto la calma, sì però quella cosa non me la doveva dire, non doveva proprio. Nella vita a due cose non c’è rimedio: alla morte e alla stupidità, e qui si tratta della seconda. Non c’è via di scampo. Adesso basta, per me lei non si merita nemmeno il saluto. Così mi sono levato pure il problema di starle a parlare, perché non lo merita assolutamente”.

Il confronto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

Pochi minuti fa, i due concorrenti si sono seduti l’uno di fronte all’altra per cercare di trovare un punto di incontro, ma il risultato è stato assolutamente catastrofico! “Tu godi nel vedermi in difficoltà”, ha detto Beatrice. “Se questo è il tuo pensiero, per me finisce qua la nostra conoscenza, basta”, la replica di Varrese. “Vuoi indebolirmi e dirmi ‘Guarda, qui nessuno ti vuole bene”, ha ribattuto l’attrice. “Non è vero, a cinquant’anni prenditi le tue responsabilità, come io mi sto prendendo le mie davanti a te. Tu non sei chiara, perché se tu pensi che io sono una persona cattiva, dimmelo chiaro in faccia. Non sei cristallina, sei una persona ipocrita e falsa, e me ne stai dando una dimostrazione continuamente. Dai sempre la colpa agli altri”. “Ok, se vuoi chiudiamo così… mi hai insultato fino ad ora!”, è sbottata Beatrice. “A me i manipolatori mi rimbalzano…”, risponde Massimiliano. “O state manipolando voi contro di me?”, ribatte la Luzzi. “Noi tutti contri di te?! Povera vittima, tutto il mondo ce l’ha con te”. “Volevi fare una riunione con gli altri per indebolirmi, tu mi vuoi schiacchiare. Meno male che sei un guru! Sei molto maturo…”, ha chiosato Beatrice.