Ieri sera sono volati stracci tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Durante la puntata del Grande Fratello, l’attrice ha dichiarato che il collega è un bluff, e che dietro alla facciata di uomo spirituale c’è ben altro: “Perché dico che lui è un bluff? Lo dico perché non credo a questa sua ricerca di spiritualità e di condivisione. In realtà non ci credo e lo trovo una persona molto individualista. Secondo me lui è molto concentrato su sé stesso”.

Varrese si sfoga durante la pubblicità

Terminato il blocco, durante la pubblicità Massimiliano si è sfogato con gli amici: “Meno male che so mantenere il controllo, perché fuori da qua… Sto affogando, non sai quanto sto respirando per mantenermi calmo. Infatti ho mantenuto la calma, sì però quella cosa non me la doveva dire, non doveva proprio. Nella vita a due cose non c’è rimedio: alla morte e alla stupidità, e qui si tratta della seconda. Non c’è via di scampo. Adesso basta, per me lei non si merita nemmeno il saluto. Così mi sono levato pure il problema di starle a parlare, perché non lo merita assolutamente”.

Varrese choc su Beatrice: "Falsa e squallida"

Il day after è tutt’altro che sereno. Pochi minuti fa, mentre si trovava in cucina con Angelica Baraldi e Rosy Chin, Massimiliano Varrese ha utilizzato parole decisamente forti su Beatrice Luzzi: “E’ una persona squallida, sporca, falsa e ipocrita. Cinquant’anni e sei ridotta così, sei messa male. Io non perdo tempo con le persone stupide. Ringrazia a Dio che sei una donna, e abbasso i toni”.