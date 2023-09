L’amicizia tra Dayane Mello e Giulia Salemi è giunta al capolinea? Sembrerebbe proprio di sì, a giudicare dalle ultime mosse social. Nelle ultime ore, infatti, la modella brasiliana ha smesso di seguire l’ormai ex amica su Instagram. Poche ore dopo che la vicenda venisse portata alla luce dagli utenti, Dayane è intervenuta con una diretta Instagram per fare chiarezza.

Dayane Mello: "Persone invidiose della tua luce"

“Ragazzi, mi dispiace però, ho visto che già vi siete accorti che ho escluso un po’ di gente dal mio Instagram. Io do una chance, tira la corda, tira la corda, tira la corda, cerco sempre di riprendere i rapporti, quei rapporti che sono un po’ persi. Cerco sempre di dare valore a queste persone per poi trovarti nella stessa festa e dici: ‘Ciao!’, e quella persona scatta via perché magari la tua presenza può dare fastidio. O magari può mettere nell’ombra il loro personaggio, semplicemente per invidia della tua luce, di quello che sei. Ragazze, veramente, fate schifo. Tanto fanno schifo, schifo. Io sono schifata”.

Dayane Mello non è di certo nuova a queste situazioni. In passato, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha posto fine al rapporto prima con Soleil Sorge, poi con Helena Prestes e anche con Rosalinda Cannavò. Infine, anche con Sonia Lorenzini, che in una recente intervista ha svelato i motivi della chiusura del rapporto con Dayane.