La passionale e tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ormai andata definitivamente in archivio. Per quanto i fan dell’ormai ex coppia continuano a non rassegnarsi all’idea che tra i due ex vipponi sia finita, non pare intravedersi, almeno per il momento, un possibile spiraglio per un ritorno di fiamma.

La frecciatina ad Antonella Fiordelisi

Entrambi hanno voltato pagina, anche se nei mesi che hanno seguito la chiacchieratissima rottura non sono mancati accesi scambi di opinioni a distanza e frecciatine social tra l’influencer campana e il volto di Forum. Nelle ultime ore, a provocare (o almeno, questo è ciò che ritiene il fandom dei Donnalisi) è stato Edoardo, che ha messo like ad un articolo del Corriere della Sera che scredita un brand di moda, lo stesso con il quale Antonella ha avviato una collaborazione e nello stesso giorno in cui c’era il lancio della linea. Per molti non si è trattato di una coincidenza, tanto che gli utenti lo hanno aspramente criticato. Lui ha provato a giustificarsi: “Forse l’ho messo perché qualcuno ne venga a conoscenza e si informi ed eviti figuracce perché ci tengo? Ma no, guardate sempre il marcio”. Ma la versione dello speaker radiofonico sembra non aver convinto.

La nostalgia di Edoardo Donnamaria

Intanto, ieri, giovedì 21 settembre, ricorreva l’anniversario dell’ingresso di Edoardo nella Casa del Grande Fratello Vip. I fan di “Drojette” hanno colto l’occasione per realizzare e condividere su Twitter alcune fancam di quel momento. Un gesto che l’ex vippone sembra aver apprezzato: “Raga, che ne dite se per domani mattina accanniamo con sti video? Non ce la faccio, giuro, sto qui alle 2 di notte che piango. Non pensavo avrei mai avuto nostalgia di quel posto. Grazie per l’amore”. Secondo molti fan, più che avere nostalgia del posto, Donnamaria ha nostalgia di Antonella e di ciò che ha vissuto con lei durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà. Sarà così?