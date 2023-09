Nella puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 21 settembre, riflettori accesi sulla storia di Samira Lui. La concorrente ha raccontato di essere cresciuta senza un padre, che non ha mai conosciuto fino a pochi anni fa, quando ha trovato il coraggio di cercarlo: “Ci siamo sentiti al telefono, ma non ci siamo mai incontrati”, ha detto l’ex professoressa de L’Eredità.

La storia di Samira Lui

La sua mamma conobbe il suo papà e se ne innamorò, ma quando nacque Samira lui scappò via. "Non l'ho mai conosciuto. Evidentemente non era pronto. Da bimba chiedevo di lui, facevo domande, ero curiosa. Lei mi spiegava che era un bell'uomo, che a lei piaceva tanto, non mi ha mai portato a provare ansia o dolore. Sapevo che lui non c'era nella mia vita, non sentivo la sua mancanza. Ho sempre detto ‘Io un papà non ce l'ho’. Poi magari conoscendolo, cambierebbe la mia storia. Forse ho paura di cambiare la mia storia”.

Samira Lui sul padre: "Ha un'altra famiglia"

Samira ha raccontato di aver vissuto una vita felice: “Non mi sono mai sentita abbandonata dalla mia famiglia, mamma mi ha sempre fatto sembrare tutto normale. Crescendo è nata la curiosità". Così lo ha cercato grazie ad un amico in comune dei genitori: “L'ho cercato io per prima. Alcuni anni fa, dopo aver raggiunto la maggiore età, mi è venuta questa voglia. Temevo il rimpianto di non averlo cercato, non volevo negarmi questa possibilità. Qualche anni fa ho chiesto a mia mamma delle foto, lei me l'ha regalata al compleanno. Ci ho messo un po' per vederla, ho pensato che avrei dovuto affrontare questa cosa. Quando l'ho vista ho pensato ‘un bel ragazzo’, ho avuto una sensazione positiva. E quindi ho approfondito, ho trovato un suo amico tramite i social, e lui ci ha messo in contatto. Non lo conosco, non ci siamo mai visti, ci siamo solo sentiti al telefono. Gli ho detto di vederci, lui mi ha detto ‘magari più in là sì’. Da quel che ho capito la moglie sa, i figli no. Mi sono sentita in difficoltà anche per rispetto della sua famiglia”.