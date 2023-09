Nella Casa del Grande Fratello, a distanza di poco più di una settimana dall’ingresso dei nuovi inquilini, iniziano a crearsi le prime dinamiche e i primi dissapori.

Nello specifico, il focus è su Vittorio Menozzi, ingegnere e modello parmigiano, che anche durante la puntata di ieri, giovedì 21 settembre, è finito nuovamente in nomination. I comportamenti del gieffino appaiono come poco trasparenti ad alcuni dei suoi compagni di viaggio, in particolare a Giuseppe Garibaldi e Samira Lui, che hanno condiviso con lui i primi giorni nel Tugurio.

Garibaldi su Vittorio: "Mi pugnalerà alle spalle"

Mentre il collaboratore scolastico calabrese e l’ex professoressa de L’Eredità si rilassavano nella jacuzzi della suite, hanno parlato proprio dell’atteggiamento di Vittorio. “Eravamo in bagno – racconta Garibaldi – e gli faccio “Tanto lo so che la prima volta che tu mi potrai pugnalare lo farai’, e lui ha detto ‘Si vedrà, Giuseppe’. E io lo so che lui lo farà”. “Dà l’idea anche a me, l’ho visto diverso e alla prima occasione magari ha girato le spalle, ma non perché mi abbia fatto qualcosa, però lo vedo strano, di qua e di là, fa battute, non è la stessa persone che era nel tugurio”, gli ha fatto eco Samira.