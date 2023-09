Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha bestemmiato?

Reduci da edizioni del Grande Fratello in cui si dava la caccia alla parola fuori luogo e in cui la squalifica era all’ordine del giorno, il popolo social ha ormai preso l’abitudine a vigilare sul comportamento degli inquilini della Casa.

Le bestemmie di Claudio Roma e Anita Olivieri

Già in più di un’occasione gli spettatori hanno stanato casi di presunta bestemmia, o comunque esternazioni fin troppo colorite che in passato sarebbero finite di certo nel mirino di provvedimenti disciplinari. È il caso di Claudio Roma, tra gli ultimi a varcare la porta rossa, al quale sarebbe sfuggita un’esternazione blasfema in settimana. La questione tuttavia è stata lasciata cadere nel vuoto e nel corso dell’ultima puntata il concorrente è stato a malapena menzionato. Stesso discorso per Anita Olivieri che, rimasta ai margini della puntata, quando viene chiamata in confessionale per le nomination sembra scivolare su una bestemmia. Alfonso Signorini, nel dubbio, glissa con una risata rumorosa. L’impressione è che sia meglio evitare una qualsivoglia polemica, abbassando i riflettori su ogni indizio di colpa per evitare la possibilità di montare un caso mediatico.

Giuseppe Garibaldi ha bestemmiato?

Ma sarà così anche per l’ultimo caso di bestemmia? Protagonista della presunta imprecazione, questa volta, Giuseppe Garibaldi, che pare essersi lasciato sfuggire un’affermazione piuttosto pesante. Cosa farà il Grande Fratello? Sottacerà un’altra volta o prenderà provvedimenti?