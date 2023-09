Ci sarebbe una nuova burrasca in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’Investigatore social Alessandro Rosica, ha postato una storia su Instagram nella quale parla di “massaggi, chiamate e prove di testimoni” che, però, preferisce non postare: “Non sei sola. Tutto il mio sostegno per quanto accaduto ieri davanti a centinaia di testimoni. Nonostante tutto, ti abbraccio forte Sophie”, le parole dell’esperto di gossip, che lasciano ipotizzare che sia accaduto qualcosa di grave.

L'amico della coppia: "Situazione abbastanza delicata"

Amedeo Venza, influencer, esperto di gossip e amico dei Basciagoni, ha preferito non esprimersi al riguardo, ma ha parlato di "situazione abbastanza delicata": “Io continuo a farmi i fatti miei, per il semplice motivo che la situazione è abbastanza delicata”. Al momento, nessuno dei due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono intervenuti sulla questione, né per confermare né per smentire queste voci.

La crisi di inizio settembre

Lo scorso 3 settembre, dopo le voci circa una presunta rottura, Sophie Codegoni aveva di fatto confermato il momento difficile: “Leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che i social debbano essere un posto leggero e positivo. Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia, e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia.

Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli, perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date, e non mi sembra corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

La presunta lite per Pechino Express

In seguito SDL Tv rivelò che Sophie Codegoni avrebbe dovuto partecipare alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con Antonella Fiordelisi. Ma quando Alessandro Basciano ha appreso la notizia sarebbe andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Céline Blue nata pochissimi mesi fa, non sarebbe stata “una scelta consona legata al rapporto madre-figlia”.

Nel frattempo, Sophie e Alessandro hanno smesso di seguirsi su Instagram.