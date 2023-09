In maniera del tutto inaspettata, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno siglato una tregua dopo la “guerra” delle ultime 48 ore.

Dopo la puntata del Grande Fratello dello scorso giovedì, durante la quale l’attrice ha accusato il collega di essere un “bluff”, i due hanno avuto un durissimo scontro ieri pomeriggio, e sembrava che il rapporto fosse ormai definitivamente compromesso.

“Sei una persona squallida, sporca, falsa e ipocrita. Cinquant’anni e sei ridotta così, sei messa male. Io non perdo tempo con le persone stupide. Ringrazia a Dio che sei una donna, e abbasso i toni”, la sfuriata di Massimiliano dopo che Beatrice gli aveva imputato di essere un manipolatore. “Tu godi nel vedermi in difficoltà. Vuoi indebolirmi e dirmi ‘Guarda, qui nessuno ti vuole bene. Volevi fare una riunione con gli altri per indebolirmi, tu mi vuoi schiacchiare. Meno male che sei un guru! Sei molto maturo…”, le parole di Beatrice.

Torna la pace tra Beatrice e Massimiliano

Questa mattina, c’è stato un nuovo confronto tra i due inquilini. A fare il primo passo è stato Varrese: “Non parlo più con nessuno di te, da adesso in poi stop. Va bene, ci proviamo? Io ho capito tante cose di me… Ricominciamo da zero. Ce la diamo questa possibilità?”. “Va bene, diamocela…”, ha risposto la Luzzi. La conversazione si è conclusa con un abbraccio.

Quello che in molti si chiedono è come sia possibile che a distanza di neanche 24 ore, Varrese abbia cambiato improvvisamente rotta. Molti utenti ritengono che l'attore sia stato "richiamato" dal Grande Fratello dopo le affermazioni piuttosto pesanti che ha rivolto a Beatrice. E' dunque una pace "sincera"? Staremo a vedere...