Giulia Salemi è stata una delle “vittime” più eccellenti della nuova linea voluta da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset. L’esperienza come opinionista social del Grande Fratello interrotta bruscamente, nonostante i rapporti con Alfonso Signorini erano apparentemente ottimi e che il seguito sui social dell’influencer italo-iranana era traino consistente per il programma.

“Ho un team di persone che mi aiutato, prima tra tutte una stylist, e amo gli stilisti emergenti perché credo che siano pieni di talento, quindi sono felice che loro credano in me e io in loro”, ha detto Giulia intercettata da Fanpage.it alla Milano Fashion Week. “Mi piace dare spazio e visibilità a chi lo merita e soprattutto a chi ha il piacere di vestirmi. Sappiamo che la tv ha dei pregiudizi ma per me si tratta di un rapporto di rispetto e stima reciproca”.

Giulia Salemi gela sul Grande Fratello

Quando però, sulla scia di questa domanda, le è stato chiesto “Hai visto la nuova edizione del Grande Fratello? Come sta andando?”, Giulia Salemi ha preferito non commentare rispondendo con un sintetico: “No comment”. La delusione a quanto pare si fa ancora sentire ed è innegabile un certo disappunto per la scelta di chi non l’ha più voluta dietro al tablet del GF. D’altronde, dall’inizio del programma l’influencer non ha mai menzionato nemmeno per sbaglio la nuova edizione del reality di Signorini e il debutto della sua sostituta Rebecca Staffelli.