Pochi istanti fa, Giulia Salemi ha voluto rettificare alcune dichiarazioni a lei attribuite nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.

Alla domanda sulla nuova edizione del Grande Fratello, l’influencer italo-iraniana, sostituita alla postazione social da Rebecca Staffelli, avrebbe risposto con un secco “no comment”. Frase che, come segnalato da Giulia – non sarebbe mai uscita dalla sua bocca, ma al contrario sarebbe stata strumentalizzata a favore di click.

Lo sfogo di Giulia Salemi

"Ragazzi scusate ma devo andare..." è diventato ‘No comment’. Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perché questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di sì perché il tema mi sta a cuore. L'intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore. Che nessuno si permetta di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma ed un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie!”.