Ginevra Lamborghini ha debuttato a Tale e Quale Show. L’ex vippona ha imitato Annalisa con la sua hit estiva Mon Amour, regalando una performance decisamente credibile, fatta eccezione per una piccola parte del testo che ha dimenticato.

Loretta Goggi ha subito fatto i complimenti a Ginevra: “Brava davvero. Un po’ di incertezza all’inizio, ma sei stata molto intonata e anche l’attitude era giusto. Hai messo la grinta adeguata per un’esibizione come questa”. Anche Giorgio Panariello ha speso delle belle parole per la Lamborghini: “Siamo partiti con il turbo stasera. Davvero bravi tutti. Non sapevo che tu cantassi così. Tu nel senso di lei, non sapevo che cantassi e invece devo dire che sei stata brava”.

La gaffe di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, invece, ha commesso uan gaffe, scambiando Ginevra per la sorella Elettra. Poi ha commentato l’esibizione: “Più che una Lamborghini mi è sembrata una Cinquecento Elettra stasera. Non è Elettra? E chi è? La sorella? Oddio non lo sapevo che avesse una sorella, pensavo che qui ci fosse Elettra. Comunque brava, anche se Annalisa appoggia di più la voce, questa vocalità meravigliosa e straordinaria che ha. Però sei stata brava devo dire. Comunque ho letto che in un’intervista hai detto che hai paura di me e delle mie critiche. Non devi avere questo timore. Perché io dico solo quello che penso e che mi trasmette un’esibizione. Sono qui per questo per spiegare cosa sento dopo aver visto una vostra performance. Comunque devo dire una cosa a questo punto: sei più bella di tua sorella Elettra! Ok l’ho detto”.