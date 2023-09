Ieri è andata in onda su Rai 1 la prima puntata de La Volta Buona, il nuovo programma di Caterina Balivo che ha preso il posto di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno.

Ma la trasmissione con al timone la conduttrice campana non è partita benissimo in termini di ascolti: nella prima parte ha totalizzato l’11,7% di share (doppiata da Terra Amara al 24%), mentre nella seconda si è assestata al 13,1% (doppiata da Uomini e Donne già al 25,9%). Insomma, peggio di com’è andata alla Bortone (media del 16%).

Di seguito, invece, i dati dell’Auditel del prime time:

Rai 1: Il giovane Montalbano, la quinta puntata della seconda stagione delle serie con protagonista Michele Riondino ha interessato 3.154.000 spettatori pari al 18.36% di share.

Su Rai 2: Gunpowder Milkshake, il film statunitense del 2021 diretto da Navot Papushado con Karen Gillan, Joanna Bobin ha incollato alla tv 597.000 spettatori pari al 3.46% di share.

Rai 3: PresaDiretta, il programma televisivo di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha informato 797.000 spettatori pari ad uno share del 4.28%.

Rete 4: Quarta Repubblica, l’appuntamento il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro ha attirato l’attenzione di 780.000 spettatori con il 5.67% di share.

Canale 5: Grande Fratello 2023, la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha incuriosito 2.994.000 spettatori pari al 23% di share.

Italia 1: Lucy, il film del 2014 scritto e diretto da Luc Besson con Scarlett Johansson e Morgan Freeman ha tenuto col fiato sospeso 1.250.000 spettatori pari al 6.83% di share.

La7: Democrazia e dittatura in viaggio con Barbero, il ciclo di appuntamenti di Alessandro Barbero si presenta come un ciclo di ‘lectio magistralis’, ma nello stile leggero, coinvolgente, ma non per questo banale che abbiamo imparato a conoscere in tv e sui social ha registrato 977.000 spettatori con uno share del 5.53%.