Si va componendo il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dieci fino ad ora i concorrenti già ufficializzati: Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Teo Mammucari, Sara Croce, Antonio Caprarica, Paola Perego, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovani e Ricky Tognazzi.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: l'indiscrezione

A questi potrebbe aggiungersi anche Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi ed ex opinionista del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione è DavideMaggio.it: “E’ da quando sono arrivata in Italia che Milly me lo chiede’, affermava un anno fa Wanda Nara, declinando l’invito. Ma questa volta la risposta potrebbe esser ben diversa – si legge sul noto portale -. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che l’argentina è ad un passo dall’essere concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via su Rai 1 sabato 21 ottobre 2023. Mancano gli ultimi dettagli.

La 'estenuante' corte di Milly Carlucci ha così sortito i suoi effetti: la Nara è intenzionata a scendere in pista. Lo ha fatto nella scorsa edizione in veste di ballerina per una notte, esibendosi in una sensuale bachata, e quest’anno è pronta a riprovarci ma in gara. Per lei, tra l’altro, non sarà una prima volta assoluta: nel 2011, in Argentina, prese parte a Bailando por un Sueño (in quell’anno partecipavano anche Mike Tyson e Pamela Anderson), show simile al nostro Ballando da cui fu tratto il Baila di Canale 5”.

Classe 1986, madre di cinque figli, moglie e manager del calciatore Mauro Icardi, oggi al Galatasaray, Wanda ha “riempito” per anni le copertine di gossip e di giornali sportivi, ma è stata anche volto televisivo sulle reti Mediaset: nel 2020 era opinionista al Grande Fratello Vip e, prima ancora, ha affiancato per due stagioni (2018/2020) Pierluigi Pardo a Tiki Taka.