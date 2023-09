Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La coppia è reduce dalla partecipazione a Temptation Island, programma che gli ha dato popolarità e che gli ha permesso di riconciliarsi dopo un periodo particolarmente complicato iniziato lo scorso gennaio, quando lei ha scoperto che il fidanzata la tradiva.

“Giuseppe è cambiato. Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non ci sono più bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati. È stato il primo in tutto per me. A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho provato a passarci sopra perché non riuscivo a lasciarlo, così ci siamo iscritti a Temptation Island”, ha detto Gabriela.

"Perché mi sono iscritto ad un sito di incontri"

“Perché mi sono iscritto alle chat di incontri? C’erano alti e bassi, non sapevo più che cosa fare. Ma l’ho tradita una sola volta. Negli altri casi ero solo andato a ballare di nascosto. Quando abbiamo lasciato il programma ho capito diverse cose. Ho messo un punto e sono diventato un’altra persona, ho capito che voglio stare con lei e che volevo farle una proposta di matrimonio”.

La proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne

Giuseppe ha chiesto a Gabriela di sposarlo nello studio di Uomini e Donne. Le nozze saranno celebrate al massimo tra due anni, hanno raccontato i due oggi: “Siamo già andati in chiesa. Volevamo fissare la data ma i calendari non erano ancora disponibili. Tra un anno e mezzo, al massimo due, ci sposeremo”.

Gabriela ha svelato che dopo il programma i suoi genitori hanno chiesto di parlare con Giuseppe per capire quali fossero realmente i suoi sentimenti: “I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui. Gli hanno detto che gli vogliono bene ma che non vogliono che io stia male. Gli hanno chiesto se fosse sicuro di volere stare con me. Perché da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto”. E a proposito del matrimonio hanno aggiunto: “Stiamo insieme da 8 anni e ci tenevo a sposarmi. Sono per il matrimonio e i figli da giovani. Adesso sono contentissima. La notte trascorsa dopo che ci siamo lasciati a Temptation Island è stata terribile. Stavo malissimo”.