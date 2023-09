Ci risiamo. Daniele Dal Moro sbotta su Instagram e palesa ancora una volta la sua contrarietà dovuta al fatto che la fidanzata, Oriana Marzoli, abbia deciso di partecipare al Gran Hermano Vip.

“Non sono felice, non va tutto bene, non vorrei che restasse lì dentro. Dovete farvi i ca**i vostri perché non sapete nulla!”, ha scritto l’imprenditore veneto in seguito alle urla di alcuni fan rivolte alla "reina" dall'esterno della Casa ("Daniele ti aspetta"). Daniele era entrato nella Casa per fare una sorpresa ad Oriana: la produzione ha concesso all’ex vippone di entrare in giardino, ma anche posto delle condizioni alla modella venezuelana per vedere il fidanzato: 12mila euro decurtati dal montepremi per tre minuti di incontro. La proposta “diabolica” ha messo in crisi la modella e ha scatenato la furia dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha minacciato di “spaccare tutto” e di hiamare la polizia.

In seguito, la produzione ha deciso di farli incontrare sotto la supervisione degli autori del reality spagnolo “per garantire il benessere di Daniele che era molto agitato”. A distanza di alcuni giorni dall’incontro, Dal Moro ha però nuovamente evidenziato quanto sia contrario alla scelta della Marzoli di proseguire la sua avventura nella Casa più spiata di Spagna.