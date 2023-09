Antonella Fiordelisi, da ex schermitrice qual è, ha tirato una stoccata ai suoi ex fidanzati. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, rispondendo alle domande dei suoi follower, si è lasciata andare ad un commento che ha tutta l’aria di assomigliare ad una frecciatina.

La risposta sugli ex

“Ti fidanzeresti mai con uno che non sia influencer o che non sia un personaggio famoso?”. Questa la domanda che un fan ha posto all’ex vippona. Con un sorrisino beffardo sulle labbra, Antonella ha risposto: “Non mi sembra che io sia stata fidanzata con tutti questi grandi personaggi pubblici. Non guardo assolutamente la fama”. La Fiordelisi ha spiegato che per lei non conta la notorietà, ma che l’uomo in questione le piaccia sul serio, che la faccia stare bene e che sia per lei un complice per la vita.

Tra i volti più o meno noti con cui l’influencer campana ha avuto una relazione ci sono Edoardo Donnamaria, Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, e Gianluca Benincasa, noto agli ambienti milanesi ma senza partecipazioni televisive all’attivo. La Fiordelisi, inoltre, in passato ha avuto anche un flirt con personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Amedeo Barbato, ex tronista di Uomini e Donne, Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez e Joaquin Correa, ex calciatore dell’Inter.