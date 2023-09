Ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web il “percorso motivazionale” a pagamento proposto da Nikita Pelizon. Pur non essendo una psicologa, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip sostiene di avere acquisito le competenze per insegnare ad altri la strada per trovare la soddisfazione e il benessere personali avendo, tra le altre cose, “studiato psicologia alle superiori”. In più di un passaggio, inoltre, la Pelizon fa riferimento a vere e proprie patologie come “attacchi di ansia e depressione” nella descrizione del suo servizio, creando un pericoloso parallelismo.

"Il mio tempo ha un valore, non è gratis"

“Per quanto riguarda costi e prezzi, non obbligo nessuno a comprare questo percorso interiore – ha spiegato Nikita -. L’ho fatto perché non riuscivo più a seguire tutte le persone che mi facevano domande molto simili. Ho deciso che il mio tempo ha valore, non è gratis. Sì, posso aiutare ma fino a un certo punto. Se inizio a risponde a tutti i messaggi, finisco per non avere più una vita. Diventerebbe un lavoro e dato che studio queste tematiche da anni ho desiderato renderle possibili per tutti”.

Quanto cosa il "percorso motivazionale" di Nikita Pelizon

Ma quanto cosa il “percorso motivazionale”? Due sarebbero le tariffe a disposizione per i suoi fan: la prima comprende il corso, la chat Telegram, una sessione live con Nikita, a 97 euro per le prime 24 ore, poi arriverà a 247; la seconda, invece - quella vip - offre la possibilità di prendere parte anche ad una sessione one to one con la coach. In quest’ultimo caso, il costo complessivo si alza ulteriormente, diventando di 457 euro e così, l’influencer fa sapere: "Analizzeremo la vostra situazione attuale, i vostri interessi e attività passate per identificare i passi pratici da compiere". Per tutti il 10% di sconto sul suo shop.

Intanto, nelle ultime ore, un nuovo video condiviso dall’influencer triestina sta facendo discutere. L’ex vippona dice che le dispiace per chi non ha i soldi per accedere al corso, ma che facendo “questo percorso interiore porterebbe ad averli": “Vi ho messo anche la cosa delle rate per avvicinarmi a tutti voi, quindi paghereste circa 30 euro. Spero che li abbiate, se non ce li avete mi dispiace, ma questo percorso interiore vi porterebbe ad averli. In ogni caso è una scelta vostra personale”.