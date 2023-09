Oriana Marzoli prosegue la sua avventura nella Casa del Gran Hermano Vip. Dopo aver vissuto un momento di crisi durante l’ultima puntata, la modella di origini venezuelane sembra essere tornata di buon umore.

L’ex vippona era andata letteralmente in crisi ed era scoppiata in lacrime. Il motivo? La mancanza del suo fidanzato Daniele Dal Moro: “Preferirei non parlare, davvero… Se devo essere sincera, giuro su Dio… All’inizio non me l’aspettavo che fosse così dura e che mi sarebbe mancato così tanto il mio ragazzo, e non sto scherzando. Il reality non mi dà stimoli, mi rendo conto che non sorrido molto, e io sono una che sorride sempre”.

I fan hanno persino ipotizzato che Oriana potesse addirittura abbandonare la Casa, poi l’allarme è rientrato. Anche sua madre Cristina, attraverso il profilo Twitter della figlia, era intervenuta: “Ragazzi, Oriana farà sempre quello che sente di dover fare, fidatevi di lei e delle sue motivazioni per fare questo percorso in Spagna. Supportatela fino alla fine, qualunque cosa decida di affrontare”.

Oriana: "Daniele è un rosicone!"

Nel frattempo, nelle ultime ore Oriana ha approfondito l'italiano con Micheal Terlizzi, concorrente italiano del Gran Hermano ed ex coinquilino di Daniele durante la sedicesima edizione del Grande Fratello: “Daniele è un rosicone!”, ha detto la Marzoli. “Tantissimo. Daniele vuole vincere sempre”, gli ha fatto eco il coinquilino.

L'appello di Daniele a Micheal Terlizzi

L’imprenditore veneto, durante un video condiviso sulla piattaforma Mtmad, si era detto felice della presenza di Micheal, e gli aveva chiesto di restare vicino alla fidanzata: “Sono molto felici che ci sia lui, è un amico e una persona meravigliosa e sono sicuro che aiuterà Oriana dentro la Casa quando ne avrà bisogno. Io e Micheal ci siamo conosciuti cinque anni fa al Grande Fratello in Italia, è una persona fantastica e sono molto contento che ci sia lui dentro la Casa ad aiutare Oriana, Questa è una cosa che mi fa stare molto tranquillo. Micheal, te lo chiedo in italiano: ‘Aiuta Oriana, stalle vicino, cerca di fare quello che farei io se fossi li, cerca di fare le mie veci, te lo chiedo per favore, cerca di stare vicino alla mia ragazza”.