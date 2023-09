Archiviata definitivamente la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si immersa anima e corpo nella sua carriera di influencer e imprenditrice. Prima il lancio della capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, che continua a riscuotere un enorme successo, e poi la partnership con un noto brand di moda.

Tuttavia, nonostante la rottura con lo speaker radiofonico, l’influencer campana non riesce a sfuggire al gossip. Di recente, una sua cena con Andrea Maestrelli ha nuovamente acceso il pettegolezzo e in molti hanno subito parlato di flirt. Così come una presunta liaison con Samuele Ricci, calciatore del Torino. Ma Antonella, in un’intervista di alcune settimane fa, era stata piuttosto chiara: “Devo ammettere che ogni volta che esco con un amico succede un casino, escono articoli su un presunto fidanzato. La vita privata in questo momento – anche se con il passare del tempo sarà più semplice da gestire – è complicata perché mi accostano a chiunque. Devo abituarmi, anche se forse un po’ mi sono già abituata. Normale dopo un programma televisivo, ci sta. Sono single”.

Ieri sera, Antonella ha sorpreso i fan decidendo di prendere la metropolitana di Milano per spostarsi invece che il consueto Uber o taxi. Ebbene, l’ex vippona è stata immortalata all’interno di un vagone mentre accarezza un cagnolone, ma a destare l’interesse dei seguaci della Fiordelisi è stato un ragazzo che si trovava dietro di lei, e che la guardava letteralmente “estasiato”. Insomma, non è di certo una novità, ma Antonella non passa di certo inosservata.