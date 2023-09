Nonostante la valanga di critiche che hanno sommerso nelle ultime ore Nikita Pelizon per via del suo “corso motivazionale” a pagamento, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip è motivata a portare avanti il suo progetto. C’è chi lo ha bollato come una truffa, mentre il suo fandom continua a sostenerla.

Matteo Diamante, in un’intervista a Fanpage.it, ha svelato che quello dell’influencer triestina era un sogno che coltivava da tempo, rivelando al contempo i consigli che le aveva dato al riguardo: “Le avevo già detto tempo fa di stare attenta a come lo avrebbe comunicato per evitare il rischio di sfociare in un campo che non fosse il suo. Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo modo. Credo che all’inizio non avesse nemmeno capito cosa stava dicendo. […] In passato le avevo anche consigliato di procedere restando al di fuori dell’aspetto psicologico della questione. Solo i professionisti devono poter trattare temi come depressione e attacchi di ansia, quelli che studiano anni per poterlo fare. Non arriva Nikita dal niente a farlo”.

Edoardo Tavassi e Tommaso Zorzi commentano il "caso Nikita"

Ad intervenire sul “caso Nikita” è stato anche Edoardo Tavassi, suo ex coinquilino della Casa di Cinecittà, in un’intervista a Tag24: “Io vado una volta a settimana da un professionista che pago 80 euro e ha studiato una vita, per lavorare sulla mia autostima. Nikita non è una psicologa né una psicoterapeuta e non puoi dire che non sia a scopo di lucro, se poi chiedi i soldi e lo fai proprio per soldi. Per parlare di autostima o per stare bene, andate da qualcuno che ha studiato per questo obiettivo”.

Anche Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Gf Vip, ha in qualche modo detto la sua sull’argomento. Condividendo in una story un video di Nikita che dice “Siete pronti a volare, angels e non solo…”, ha commentato: “Questa mi ha steso”, per poi condividere un video di Barbara D’Urso che parla di “Chiara situazione di disagio”.