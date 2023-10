Adim Farah (Mi chiamo Farah) è una serial televisivo drammatico turco ed ha come protagonisti la bellissima Demet Ozdemir ed Engin Akyurek. E’ un adattamento turco della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia.

La trama del serial televisivo

Farah Erşadi, interpretata da Demet Ozdemir, è una ragazza di 28 anni fuggita dall’Iran e rifugiata in Francia. Sei anni prima, dopo aver scoperto di essere incinta, è stata costretta a stabilirsi a Instabul, dove ha iniziato la sua vita da latitante. Farah dopo la nascita di suo figlio, Kerimşah, ha scoperto che quest'ultimo soffre di una malattia rara, che rende il suo sistema immunitario estremamente fragile, costringendolo a vivere in un ambiente sterile. Per guadagnarsi da vivere ha iniziato a lavorare illegalmente come donna delle pulizie a Istanbul per il gangster Tahir Lekesiz, con il quale intraprende una relazione.

Farah, durante il suo lavoro, è stata testimone oculare dell'omicidio di un poliziotto commesso dalla mafia che per tale motivo vuole eliminarla. Affida pertanto l’esecuzione mortale a Tahir Lekesiz, interpretato da Engin Akyurek. Tra Farah e Tahir nasce una relazione contrastante e si ritrovano coinvolti in un’inarrestabile spirale di emozioni, incapaci di resistere alla forte attrazione reciproca.

La seconda stagione di Adim Farah

La seconda stagione Adim Farah è iniziata mercoledì 27 settembre su Fox Turchia alle ore 19 italiane. E’ possibile seguirla in lingua originale sul canale Fox Turchia, oppure con i sottotitoli nei gruppi Facebook e Telegram.

Il regista e gli sceneggiatori hanno collaborato molto bene per offrire una produzione di altissimo livello. La prima stagione è stata spesso goffa e sconnessa, ma la nuova ci ha portato nel futuro con un montaggio e una continuità ispirati. Il collegamento tra la prima e la seconda stagione è stato perfetto. La recitazione è eccezionale. Il cast è superbo. Demet Ozdemir, conosciutissima in Italia per la serie tv DayDreamer - Le ali del Sogno, interpreta magistralmente la parte di Farah e la sua bravura a volte è superiore alla sua bellezza. Engin Akyurek è un attore brillante che illumina lo schermo ad ogni interpretazione.