Non è ancora tempo di dimissioni per Fedez. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il marito di Chiara Ferragni è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Ieri, infatti, si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per la sutura, ed è stata necessaria una nuova trasfusione.

Secondo Massimo Falconi, il responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che lo ha operato nel marzo dello scorso anno per un tumore, l’ulcera non ha a che fare con la malattia che ha avuto, e “non c'è motivo di pensare” che abbia a che fare con l’operazione. “Lui ha un piccolo moncone di duodeno dove si è sviluppata l’ulcera ma poteva succedere a qualsiasi persona”. Ora bisognerà aspettare che i valori del sangue tornino normali dopo la trasfusione ma il chirurgo è sicuro che “tornerà la persona attiva di sempre”.