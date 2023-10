Il clan Ferragnez si è stretto attorno a Fedez, ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo la doppia emorragia causata da alcune ulcere gastriche. La situazione, stando a quanto riferito dall’Ansa, sarebbe “delicata”, ma si parla di un leggero miglioramento.

Come sta Fedez

“Leggero miglioramento delle condizioni di salute per il rapper Fedez che è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. Il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria.

Fedez è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana”.

Francesca e Valentina Ferragni annullano i rispettivi impegni

Intanto, mentre Chiara Ferragni si trova in ospedale al fianco del marito, i piccoli Leone e Vittoria vengono accuditi dai nonni materni e paterni. In aiuto della sorella anche le sorelle Francesca e Valentina, che hanno deciso di annullare i rispettivi impegni per far fronte ad ogni necessità. E così, mentre la prima si occupa di Paloma, il cucciolo di golden retrivier che i Ferraganez hanno appena adottato, la seconda ha annunciato che sarebbe rimasta a Milano nonostante i suoi impegni a Parigi: “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”.

Un gesto importante ma che evidenzia il forte legame tra le sorelle Ferragni ma anche la delicatezza della situazione di Fedez.