Le condizioni di Fedez sono in miglioramento, anche se il rapper, dopo essere stato sottoposto ad una nuova trasfusione di sangue, è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

“Leggero miglioramento delle condizioni di salute per il rapper Fedez che è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali – dice l’Ansa -. Il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria.

Fedez è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana”.

Il 26 ottobre il via ai Live di X Factor

Nel frattempo, mentre la moglie Chiara Ferragni, tutto il clan Ferragnez e i fan si stringono attorno a lui, per Fedez si avvicinano i prossimi impegni lavorativi, ai quali potrebbe sottrarsi a causa di una lunga degenza. Il 26 ottobre, infatti, iniziano i live di X Factor: “Mancano quindi solo altre tre puntate, meno di un mese, all’inizio della fase dei live del programma, l’unica in diretta. Riuscirà Fedez a tornare in forma per il 26 ottobre? E se non sarà così cosa succederà? – si chiede Il Messaggero -. Il rapper potrebbe essere presente in collegamento, soluzione usata tante volte nel talent concorrente, Amici, quando uno dei professori era affetto da Covid. Il collegamento potrebbe avvenire direttamente dall’ospedale o nelle migliori ipotesi, da casa, se le condizioni del giudice del talent dovessero migliorare”.

I possibili sostituti di Fedez

E si parla anche di possibili sostituti: "Secondo rumors provenienti da ambienti televisivi, Fedez potrebbe essere sostituito a X-Factor dal suo collega e amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono appianati, come dimostra anche la hit estiva ‘Disco Paradisì. Un’altra opzione papabile potrebbe quella di Annalisa, che fa parte della stessa agenzia di Fedez ed è in cima alle classifiche musicali ormai da mesi”.