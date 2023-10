La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea ormai da diversi mesi. Tuttavia, benché al momento sia sostanzialmente impossibile anche solo ipotizzare un ritorno di fiamma, i fan dell’ormai ex coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a sperare che tra i due ex vipponi possa scoccare nuovamente la scintilla.

Nel corso di questi mesi, la chiacchieratissima rottura tra i due ex vipponi ha quasi monopolizzato la cronaca rosa nostrana. Di recente, anche Edoardo Tavassi, in un’intervista rilasciata a Tag24, non ha escluso un possibile ritorno di fiamma: “Quando sono uscito io ovviamente li ho visti, mi sono confrontato con Edoardo. Li ho visti affiatati e li seguivo. Non mi piace quando una coppia si lascia, ma se devi stare male allora è meglio per la felicità di entrambi. Non pensavo si lasciassero perché li vedevo veramente presi. Però non si sa mai, potrebbero tornare insieme!”.

Di recente, alla domanda di una sua fan che le chiedeva come dimenticare un ex, l’influencer campana ha risposto: “Il mio consiglio è quello di focalizzarti su tutte le cose negative che ha fatto per capire che tu meriti di meglio. Ci vorrà tempo, ma vedrai che ne uscirai più forte di prima”.

Antonella e Edoardo sugli schermi di Times Square

Insomma, Antonella e Edoardo sembrano aver voltato definitivamente pagina, a differenza dei loro fan che si augurano che possano tornare ad essere una coppia. A tal riguardo è singolare un episodio avvenuto nelle scorse ore: su uno degli schermi che illumina Times Square a New York è stata infatti trasmessa una fancam dei Donnalisi. Edoardo e Antonella hanno molto apprezzato il gesto: “E’ stato un gesto di affetto stravolgente. Al di là di tutto, vi voglio bene”, ha commentato lo speaker radiofonico. “Grazie, bellissimo gesto al di là di tutto. Almeno siamo stati a New York”, ha scritto invece l’ex schermitrice.