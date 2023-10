La scorsa settimana, Fedez è stato portato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna causata da due ulcere gastriche. Dopo 24 ore dal ricovero, le sue condizioni erano migliorate, tanto che rassicurò i fan con una story su Instagram. Ma domenica ha domenica ha avuto un altro sanguinamento e il rapper è finito nuovamente in sala operatoria.

A distanza di qualche giorno l’Ansa ha fatto sapere che il marito di Chiara Ferragni adesso è stabile e infatti mercoledì ha potuto vedere anche il figlio Leone. Adesso ci sono delle novità positive e arrivano da Adnkronos. La nota agenzia di stampa ha rivelato che gli ultimi esami ai quali è stato sottoposto il cantante avrebbero dato esito positivo e quindi il peggio sarebbe passato.

Novità positive sulle condizioni di Fedez

“Anche oggi filtra ottimismo sulle condizioni di Fedez, arrivato una settimana fa all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove resta ricoverato. Alla luce di due giorni di ottimismo – supportato dall’esito positivo degli esami ai quali il rapper viene sottoposto costantemente dal team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa – a quanto apprende l’Adnkronos Salute, finalmente sembra che per Fedez il peggio sia passato e che le dimissioni possano essere prese in considerazione, pur in tempi ancora da definire, in base ai risultati dei prossimi controlli”.