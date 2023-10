Tale e Quale Show, terza puntata di sabato 6 ottobre: trionfa Scialpi con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Una terza puntata, quella di sabato 6 ottobre, con molte esibizioni eccellenti. Lo stesso Carlo Conti, conduttore del varietà, ha dovuto più volte sottolineare le pregevoli interpretazioni dei concorrenti e le continue standing ovation del pubblico.

Lorenzo Licitra, vincitore della seconda puntata a parità di merito con Ilaria Mongiovì, ha imitato magistralmente Diodato nel brano Fai rumore, mentre la stessa Mongiovì ha interpretato la grandissima Lady Gaga con la canzone Born this way, non sfigurando affatto. “Brava, brava, brava – ha commentato Loretta Goggi -. Ha cantato e ballato benissimo”.

Scialpi ha avuto un compito arduo: interpretare Domenico Modugno nel brano Nel blu dipinto di blu, conquistando alla fine dell’esibizione pubblico e giurati.

Luca Gaudiano ha emozionato con il brano Someone you loved di Lewis Capaldi ottenendo un’altra standing ovation e il plauso della giuria (eccetto – come al solito – Malgioglio).

Alex Belli ha vestito i panni di Rosa Chemical interpretando il brando di Sanremo Made in Italy. “Io devo fare i complimenti ad Alex – ha detto Lorella -, perché ogni volta mi sorprende. Ha una padronanza vocale e mi piace come si muove”.

Hanno completato le esibizioni Pamela Preti (Donatella Rettore), Ginevra Lamborghini (Dua Lipa), Jo Squillo (La Rappresentante di Lista), Jasmine Rotolo (Sade), Maria Teresa Ruta (Ambra Angiolini). Infine Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni sono stati affiancati dalla comica romana Valentina Persia per trasformarsi in The Ronettes, il trio celebre per Be my baby, pubblicata nel 1963 e ancora oggi considerata una delle hit di maggior successo dagli Anni '60 ad oggi.

Vincitore della serata Scialpi, al secondo posto Lorenzo Licitra, al terzo posto Luca Gaudiano.

Gli accoppiamenti per la quarta puntata di Tale e Quale Show

Pamela Prati - Rosanna Fratello

Lorenzo Licitra - Adam Levine

Ginevra Lamborghini - Miles Cyrus

Scialpi - Boy George

Ilaria Mongiovì - Arisa

Jo Squillo - Raffaella Carrà

Luca Gaudiano - Al Bano

Alex Belli - Stash The Kolors

Jasmine Rotolo - Macy Gray

Maria Teresa Ruta in Heather Parisi