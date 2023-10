Domenica 15 ottobre andrà in onda la quinta puntata di Domenica In. Tra gli ospiti anche uno degli attori del cinema italiano più bravi e rappresentativi.

Ospite della quinta puntata del programma condotto da Mara Vanier, Pierfrancesco Favino. L’attore romano sarà impegnato nelle riprese del film “Maria”. Nella pellicola, verrà raccontata la vita meravigliosa ma anche tragica della più grande cantante lirica del mondo, Maria Callas, che sarà interpretata da Angelina Jolie. Fra gli ospiti della prossima puntata di Domenica In anche la coppia dei Me contro te. I due saranno nelle sale cinematografiche dal prossimo 19 ottobre con il film “Vacanze in Transilvania”, sempre con la regia di Gianluca Leuzzi. Luì e Sofì questa volta sono protagonisti di un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del mondo: il castello del conte Dracula in Transilvania. La pellicola viene distribuita proprio nel periodo di Halloween.

Ospiti musicali della quinta puntata di Domenica in Paola e Chiara, tornate sulla cresta dell’onda “con Furore” grazie alla partecipazione dell’ultimo Festival di Sanremo. Nel corso della puntata è previsto anche un talk sulla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle a cui parteciperanno, come svelato dal blog di Davide Maggio, i giurati dello spettacolo di varietà diretto e condotto da Milly Carlucci in partenza sabato 21 ottobre su Rai 1.

Appuntamento dunque con la quinta puntata di Domenica In il prossimo 15 ottobre a partire dalle ore 14 con Mara Venier su Rai 1.