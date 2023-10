Dopo avergli rifilato diversi due di picche, nelle ultime ore Heidi Baci sembra essersi riavvicinata a Massimiliano Varrese. Più volte la concorrente ha sottolineato di non essere interessata all’attore per le troppe conseguenze che questo rapporto potrebbe avere. Gli inquilini sono convinti che tra loro ci sia qualcosa, ma nessuno dei due è disposto a cedere. Massimiliano vorrebbe anche provare a rischiare, ma è bloccato da Heidi.

Dopo la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 9 ottobre, il rischio di essere eliminata e la reazione di Varrese, hanno portato ad un riavvicinamento tra i due gieffini. “Non devi giocare con me”, dice Massimiliano mentre parla in giardino con Heidi. “Io non sono Vittorio, non avere lo stesso atteggiamento che hai con lui”. “Lo so benissimo, per questo non si può giocare con te”, risponde Heidi. Poi, l’argomento vira sulle Nomination: la concorrente ha ben compreso che l’attore davvero potrebbe restarci male se dovesse uscire dalla Casa e gli dice: “Tu stai peggio di me”. Massimiliano confida di non voler proseguire senza di lei e che forse hanno perso tempo, ma possono almeno provare a recuperare un po’. Heidi sorride e poi afferma: “Ho sbagliato”. La ragazza è dunque tornata sui suoi passi o si tratta esclusivamente di una tregua?

Nel frattempo, questo pomeriggio c'è stata un'accesa discussione tra Heidi e Vittorio Menozzi, durante la quale lei ha accusato il coinquilino di essere un ragazzino: "Vittorio, io non sono una ragazzina. Qui il ragazzino sei tu".