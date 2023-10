La liaison tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci al Grande Fratello ha preso una piega inaspettata. Nelle ultime settimane i due si sono riavvicinati in maniera significativa dopo che lei lo aveva allontanato lasciando intendere di aver perso interesse nei confronti dell’attore, che però non ha mai mollato.

Heidi piange in puntata

Durante la puntata di ieri sera, dopo aver visto la clip riassuntiva degli ultimi giorni, Heidi scoppia in lacrime: “Mi sono spaventata e odio ammetterlo perché io sono quella che non ha più paura”, spiega ad Alfonso Signorini. “In questi giorni Massimiliano ha cambiato atteggiamento, è stato più delicato, ma io ho sempre voluto proteggerlo perché sono fatta così: penso anche per gli altri ed è un mio limite”. Massimiliano si commuove, ma è determinato a vivere il presente: “Nella vita mi è capitato di fare delle promesse e non riuscire poi a mantenerle… ho capito che bisogna vivere qui e ora le emozioni che ci capitano”.

Le confessioni tra Massimiliano e Heidi

Durante una delle ultime notti insieme, Varrese e Heidi si sono scambiati confessioni molto intime. “Sei la cosa più bella che mi è capitata qua dentro, come faccio se esci?”, le ha chiesto. “E come faccio io poi, se ci rimango dentro?”, ha replicato lei esponendo tutti i suoi timori. “Se evito di starti vicino è perché so che c’è qualcosa di serio, sei grande, è una questione di responsabilità”, chiarisce. I suoi dubbi derivano soprattutto dal fatto che l’attore ha alle spalle una storia d’amore importante che ha dato vita ad una figlia, una situazione per lei fin troppo grande. “Io non voglio giocare, io voglio viverti”, è la dichiarazione d’amore di Varrese, che mette in chiaro le sue intenzioni. La conoscenza può proseguire. Heidi è salva e a lasciare la Casa è Arnold.