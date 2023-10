Era nell’aria. Già diverse volte si era annunciato un ritorno a Uomini e Donne. Parliamo di Giorgio Manetti l’ex cavaliere del trono over che per anni ha fatto parlare di sé, soprattutto per il rapporto tormentato con la dama Gemma Galgani.

Dopo la fine dell’estate i giornali gossip avevano parlato di grandi ritorni nel daily show di Maria De Filippi, ma ad oggi solo Marcello Messina e Barbara De Santi sono rientrati nel parterre del trono over.

Ovviamente il ritorno più atteso è quello di Giorgio Manetti. Finora del suo rientro non c’è stata neanche l’ombra, ma il suo nome continua a circolare nei corridoi degli studi di Mediaset.

Il rientro di Giorgio Manetti a Uomini e Donne

Secondo alcuni rumors la data di questo ritorno è già stata fissata dalla stessa Maria De Filippi.

Si vocifera che il diretto interessato si sia preso del tempo per risolvere alcune questioni lavorative, ma ben presto siederà nel parterre dei cavalieri.

Verso la seconda metà della nuova stagione di Uomini e Donne, Giorgio tornerà e a quanto pare Gemma sta già perdendo le staffe. Infatti da quanto risulta dalle nuove registrazioni di Uomini e Donne, la dama è già in crisi con il cavaliere Maurizio Laudicino.

Persone vicino a lei svelano che il cuore di Gemma sia da sempre legato a Giorgio. Lei, infatti, nonostante abbia continuato la sua vita e avviato nuove conoscenze, non ha mai dimenticato Giorgio, grande amore conosciuto a Uomini e Donne.

Il pensiero che Giorgio e Gemma siano di nuovo insieme nello show entusiasma il pubblico televisivo. Sarà decisamente interessante vedere come Giorgio Manetti stravolgerà le dinamiche di Uomini e Donne.

La cosa certa è che tra la De Filippi e Manetti sia stata “firmata” una tregua. Dopo le polemiche e le voci di un brutto litigio tra i due, sembra che sia tornato il sereno. D’altra parte un personaggio come Manetti non potrà che contribuire ad aumentare gli ascolti di Uomini e Donne.