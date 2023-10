Terminata l’avventura nella settima edizione del Grande Fratello Vip, e archiviata la turbolenta relazione con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si sta dedicando quasi esclusivamente alla musica.

Drojette (questo il nome d’arte) ha già lanciato diversi singoli. Lo scorso aprile ha pubblicato Il cielo stanotte, brano dedicato all’ex fidanzata, e in seguito Piccolo Sole, anche questo brano che parla della storia con l’influencer campana.

Ieri, l’ex vippone ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano dal titolo Come il mare, che uscirà venerdì su tutte le piattaforme digitali: “Come il mare. Fuori ovunque venerdì 20 a mezzanotte… ‘Non è vero che viviamo solo di sogni’”. Osservando con attenzione la copertina di Come il mare, molti utenti hanno fatto presente come la ragazza sia, a detta loro, identica a Micol Incorvaia, ex fidanzata di Donnamaria (oggi legata a Edoardo Tavassi).

Dopo aver letto i commenti degli utenti, Edoardo ha chiarito, attraverso un tweet, che la modella della cover assomiglia sì a Micol, ma che si tratta esclusivamente di una coincidenza: “Questa volta non andrò contro la polemica, effettivamente la modella della cover assomiglia a Micol. Inutile dire che nulla è voluto, però sentirete la canzone e dovrete cambiare polemica, ve lo garantisco. Tanto una cosa per rompere il ca**o la trovate sicuro! Baci”.