Questa notte Heidi Baci si è ritirata dal Grande Fratello dopo aver avuto una conversazione telefonica con i genitori.

La ragazza di origini albanesi è uscita visibilmente sconvolta dall’incontro con suo padre, che l’ha accusata di aver intrapreso un rapporto con un uomo più grande di lui, e che per questo sua madre ha smesso di guardarla in televisione.

Chiamata in Confessionale per parlare al telefono con i propri genitori, Heidi Baci da lì non è più uscita. A dare l’annuncio è stata Letizia Petris su richiesta degli autori: “È andata via, non ha potuto salutare nessuno, manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Mi hanno chiamato in Confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. Mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di stato, io ho già pianto in Confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal Confessionale”.

Poco dopo è stato anche il profilo social della trasmissione ad annunciarlo “Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello”.