Pierpaolo Spollon è uno degli attori più amati del panorama televisivo nostrano. E’ noto al pubblico per l’interpretazione di Marco Allevi nella serie televisiva L’Allieva, per quella di Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani, per quella di Nanni/Sebastiano Russo in Bianca e, infine, per quella di Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Spollon non ha dato per scontata la possibilità di tornare a recitare in Che Dio ci aiuti 8: “Non credo ci sarà Emiliano, il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un contro, ma non sarò tra i protagonisti”.

Pierpaolo ha spiegato di cercare sempre, tra i vari set, di ritagliarsi dello spazio per stare con i figli. C’è in programma una partenza di almeno un mese quando avrà terminato le riprese di Doc – Nelle tue mani: “I weekend li dedico a loro e spesso mi raggiungono a Bracciano dove vivo quando non sono a Padova. Ma l’hanno prossimo ho deciso di passare un lungo periodo all’estero con loro. Almeno un mese, voglio che si aprano al mondo. Mi piacerebbe andare a Guadalupa o in Martinica. A metà dicembre finiscono le riprese di Doc – Nelle tue mani e a gennaio partirò”.

Doc - Nelle tue mani, le anticipazioni di Pierpaolo Spollon

La serie con protagonista Luca Argentero tornerà in onda con la sua terza stagione, e Spollon ha spiegato che evolverà nel personaggio successivo: “Sarà l’anno della crisi di tutti i medici ‘anziani’, ci sono nuovi ingressi e tanti adii. Si rimescolano le carte. Io diventerò uno specializzando senior e per la prima volta avrò dei ragazzi sotto di me. Sarà piuttosto destabilizzante”.