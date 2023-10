Elenoire Ferruzzi è stata ospite di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

L’ex vippona ha parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello, ma si è soffermata soprattutto sull’incontro tra Heidi Baci e suo padre, con la conseguente uscita di scena della concorrente.

“Il confronto con il papà di Heidi l’ho visto e sono d’accordo al 100% con il padre di questa ragazza, ha fatto benissimo. L’ha salvata perché lei sarebbe diventata la nuova zimbella di tutta Italia. Ha fatto benissimo ad uscire, ha tutto il mio sostegno”.

Durante l’intervista, viene fatto ascoltare l’audio in cui Massimiliano Varrese si sfoga con Ciro Petrone, dichiarando che lui e Heidi sono innamorati. “Ma non è Cento Vetrine – ha commentato Elenoire -. Lui è tutta una finzione che non se ne può più, è tutto falso. Il papà di Heidi non è stato eccessivo, io avrei fatto la stessa cosa. Per fortuna c’è qualcuno che ha un briciolo di cervello e ha capito che poteva essere una manipolazione e ha salvato quella ragazza. Ha dimostrato intelligenza, sensibilità e non si è fatta intaccare da quel gioco, tutti dovrebbero essere così”.

Invece, in merito alle recenti dichiarazioni di Nikita Pelizon che ha smentito la versione dei fatti della Ferruzzi secondo cui all’interno del reality è tutto pilotato, Elenoire ha replicato: “Quando sono uscita l’ho anche sostenuta, mi era piaciuta. Il Gf è tutto un gioco psicologico sia all’interno della Casa, sia con gli autori”.