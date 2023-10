La nuova versione di Temptation Island Winter sta per cominciare. Filippo Bisciglia ha comunicato che a breve inizieranno le riprese del tanto atteso show nella versione invernale.

La tipologia e le dinamiche saranno le medesime di quella estiva. Coppie separate che vivranno con tentatori e tentatrici in chalet separati. Filippo Bisciglia, sarà ovviamente alla conduzione.

Nelle scorse settimane, il conduttore aveva anticipato la sua partecipazione nel nuovo format, ma la data di inizio delle riprese era stata mantenuta segreta. Le puntate di Temptation Island Winter inizieranno dal 15 gennaio 2024 e la messa in onda è prevista per febbraio 2024.

Non si conoscono ancora le coppie in gara, né la location scelta per questa nuova versione, ma dai rumors sono arrivati i nomi di alcuni tentatori. Alcuni sono volti completamente nuovi, altri invece provengono da un altro format di Mediaset, ovvero Uomini e Donne.

I primi nomi trapelati per la nuova edizione

I nomi trapelati sono quelli di Cristian Di Carlo e Alessandro Verdolini entrambi ex corteggiatori di Nicole Santinelli.

I due ragazzi hanno avuto vita lunga all’interno del programma, anche se poi hanno deciso di abbandonare Nicole, che fin da subito si è mostrata poco propensa ad una scelta mai avvenuta. Entrambi però sono stati amati e sono tutt’ora seguiti sui social.

Tra le coppie in gara, invece, si vocifera che siano tutti “ni”, ovvero fidanzati e fidanzate non provenienti dal mondo dello spettacolo.

C’è tanta attesa per questa nuova edizione. Temptation Island versione estiva, condotta da Filippo lo scorso giugno ha riscosso molto successo portando a casa Mediaset uno share sempre alto, motivo per cui Piersilvio Berlusconi ha dato ok per la versione invernale. Il format è firmato dalla Cascino, casa di produzione di Maria De Filippi.