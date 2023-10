Manuela Carriero ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la tronista ha annunciato nel corso della registrazione di ieri, sabato 21 ottobre, di voler interrompere il suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi. La scelta sarebbe maturata dopo aver constatato il disinteresse dei suoi corteggiatori preferiti nei suoi confronti.

Perché Manuela ha lasciato il trono

Manuela ha annunciato di volere abbandonare il trono perché convinta che né Michele Longobardi né Carlo Marini siano davvero interessati a lei. Per l’occasione Michele, che era stato eliminato dalla tronista qualche settimana fa, è tornato in studio per salutarla e consegnarle una lettera di addio. Il trono di Manuela è durato solo una manciata di settimane. La giovane, diventata popolare con la partecipazione a Temptation Island, approfitterà delle prossime settimane per spiegare con maggiore precisione i motivi che l’hanno convinta ad abbandonare il dating show. Fin dall'inizio, il suo trono era apparso sbilanciato a favore di Michele ed è probabile che sia stata proprio la scelta di eliminarlo, nata dopo il palese disinteresse mostrato dal corteggiatore, a contribuire alla decisione di abbandonare il programma.