C’è un nuovo clamoroso ritiro a Tale e Quale Show. Dopo l’infortunio di cui è stata vittima Maria Teresa Ruta, sostituita nella puntata di venerdì dalla figlia Guenda Goria, anche Scialpi ha deciso di abbandonare. A rivelarlo è stato TVBlog.

Dopo l’appuntamento del venerdì, il portale fa sapere che Scialpi avrebbe subito un infortunio alla gamba mentre tornava in camerino con l’abito da scena. La gara quindi secondo il sito proseguirà sì, ma Tale e Quale Show dovrà fare a meno del cantante. Tra l’altro mancano solo tre puntate alla fine e l’ultima vedrà gareggiare i cinque migliori di quest’anno con i migliori cinque dello scorso anno per la consueta sfida tra campioni.

Ma non è finita! Perché Tale e Quale Show per la prossima puntata avrà un quarto giurato d’eccezione: Christian De Sica. Ma non sarà il vero. Come da tradizione, infatti, ci sarà David Pratelli a imitarlo. Dunque lui sarà il parto giurato insieme a Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Insieme al “finto” De Sica ci sarà anche Alessia Marcuzzi. Questo perché, martedì prossimo, partirà con la nuova edizione di Boomerissima su Rai 2.