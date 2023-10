A cura della Redazione

La polizia di Milano ha tratto in arresto il trapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni. L’accusa, spiega l’agenzia di stampa Agi, è quella di tentato omicidio per aver ferito alle gambe con un colpo di pistola, lo scorso 11 luglio a Settimo Milanese, due ragazzi che lo avrebbero inizialmente aggredito.

Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dalla pm Daniela Bartolucci, sono state condotte dalla terza sezione della Squadra mobile. Secondo l’ordinanza, quella sera gli agenti della Polizia di Stato trovarono uno solo dei feriti. Aveva rifiutato il ricovero in ospedale perché aveva riportato una leggera abrasione alla gamba e non voleva raccontare nulla. Poco dopo, un altro giovane si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate (Monza e Brianza) con una ferita d’arma da fuoco ad una gamba, sostenendo di essere stato ferito da cinque sconosciuti. Il tentato omicidio era avvenuto al culmine del tentativo di aggressione che i due giovani feriti avrebbero messo in atto nei confronti di Shiva e dei suoi amici. Tra gli indagati ci sono altri giovani coinvolti nella sparatoria.