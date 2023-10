Ieri sera è andata in onda la prima puntata dei Live di X Factor. Morgan ha letteralmente demolito l’esibizione di Matteo Alieno Pierotti, cantante del team di Ambra, non tanto per la performance in sé, quando per il brano che gli era stato assegnato, ovvero Bellissima di Annalisa.

Il giudice ha definito il brano “banale ed armonicamente inesistente”: “Sei talmente bravo che puoi cantare tutto, ma di tutto. Quindi hai cantato un pezzo che io neanche conosco, che è di una banalità incredibile, una canzone che non è niente di che, dal punto di vista armonico non esiste, nemmeno dal punto di vista melodico”.

La reazione del produttore di Annalisa, Davide Simonetta, non si è fatta attendere: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido”.