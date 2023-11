Domenica 5 novembre un nuovo appuntamento con Domenica In. Mara Venier è pronta ad accogliere negli studi Frizzi della Rai nuovi ospiti. Al riguardo, ecco le anticipazioni di TVBlog.

Domenica In, gli ospiti della puntata del 5 novembre

"Ospite per una lunga intervista face to face dell’ottava puntata di Domenica in la conduttrice televisiva Paola Perego. Nel corso dell’incontro con la conduttrice di Citofonare Rai2 e nel cast di concorrenti di Ballando con le Stelle, si parlerà anche del programma del sabato sera di Rai1. In studio poi con Mara anche Alessia Marcuzzi, attualmente impegnata con la seconda edizione di Boomerissima. Dallo show del martedì sera di Rai2 Alessia porterà con sé anche il coreografo Luca Tommasini, impegnato per altro anche nei balletti di Viva Rai2.

Collegamento poi con il teatro Marinetti di Garlasco (Pavia) da cui stanno facendo le prove Massimo Lopez e Tullio Solenghi per il loro nuovo lavoro teatrale 'Dove eravamo rimasti'. Debutto previsto il 10 novembre dal teatro Comunale di Ferrara. Ospite poi dell’ottava emissione di Domenica in l’attrice Claudia Koll, ora alla guida dell’associazione Onlus “Le opere del Padre”, nata per sostenere persone che hanno sofferenze psicologiche o fisiche, soprattutto in Africa.

Intervista poi con Elisabetta Villaggio, figlia del grande Paolo Villaggio. Nei giorni scorsi è uscita una bella e lunga intervista ad Elisabetta sulle pagine del Corriere della Sera, in cui ha raccontato il suo papà”.